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Haberler Gündem Trafik Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza
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Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaya olarak firar eden panelvan sürücüsünün yakalanması için çalışmalar sürüyor

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza
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AA

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 5 aracın karıştığı zincirleme kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Çayırova ilçesi Şekerpınar mevkisinde İstanbul yönüne giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 14 GD 086 plakalı panelvan, A.M. idaresindeki 54 SK 013 plakalı otomobil, T.Ö. yönetimindeki 41 BT 090 plakalı otomobil ve İ.Z. kontrolündeki 31 ADU 07 plakalı yolcu otobüsüne, ardından da demir bariyerlere çarptı.

T.Ö'nün kullandığı otomobil de A.Y. idaresindeki 06 HAS 73 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince bir otomobilden çıkarılan 3 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Özel hastanede tedavi altına alınan Fehmi Bıkım (90), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından yaya olarak firar eden panelvan sürücüsünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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