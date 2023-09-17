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        Haberler Gündem Düzce'de korkunç kaza! 11 araç zincirleme kaza yaptı, 6 kişi yaralı... - Son dakika haberler

        Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kazada 11 araç birbirine girdi: 6 yaralı

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Gümüşova mevkiinde meydana gelen kazada 11 araç birbirine girdi. Kazada 6 kişi yaralandı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 17.09.2023 - 23:27 Güncelleme: 18.09.2023 - 00:17
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        Anadolu Otoyolu'nda feci kaza!
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        Anadolu Otoyolunun Düzce-Gümüşova mevkiinde 11 araç birbirine girdi. Kazada 6 kişi yaralandı.

        İLK MÜDAHALE SAĞLIK EKİPLERİNCE YAPILDI

        Otoyolun emniyet şeridi dubalarla çevrildikten sonra yaralılara ilk müdahale sağlık ekiplerince kaza yerinde yapıldı. Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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        11 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

        Edinilen bilgilere göre, Ankara’dan İstanbul istikametine seyir eden otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile bariyerlere çarptı. Ardından aynı istikamette seyir halinde olan 11 araç birbirine girdi.

        HASTANEYE KALDIRILDILAR

        Kaza sebebiyle Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti kısmen trafiğe kapandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        TRAFİK NORMAL SEYRİNE DÖNDÜ

        Kaza sebebiyle İstanbul istikametinde kilometrelerce kuyruk oluştu. Tek şeritten verilen trafik, araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

        Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir

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        #Anadolu Otoyolu
        #düzce
        #haberler
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