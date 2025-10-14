Bolu Dağı Tünelinin İstanbul istikameti, kaplama çalışması dolayısıyla 31 Ekim'e kadar hafta içi her gün 5 saat ulaşıma kapalı kalacak. Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, sürücülerin, belirtilen saatlerde güzergâh değişikliğine uymalarının, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmelerinin önem arz ettiği kaydedildi. Peki, Bolu Dağı Tüneli ne zamana kadar kapalı olacak?