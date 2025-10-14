Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti ne zamana kadar kapalı, neden kapalı, çalışma ne zaman bitecek, alternatif güzergah neresi?

        Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü çalışma nedeniyle günde 5 saat kapatılacak! Alternatif güzergâh neresi?

        Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde yer alan (Bolu Tüneli dahil) Abant Kavşağı-Kaynaşlı Kavşağı arası İstanbul istikametinde tünel portal ağzında kaplama çalışması gerçekleştirilecek. Bu kapsamda, Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü, 31 Ekim'e kadar günde 5 saat kapatılacak. Peki, sürücüler için belirlenen alternatif güzergâh neresi? İşte, detaylar...

        Habertürk
        Giriş: 14.10.2025 - 10:56 Güncelleme: 14.10.2025 - 10:56
        Bolu Dağı Tünelinin İstanbul istikameti, kaplama çalışması dolayısıyla 31 Ekim'e kadar hafta içi her gün 5 saat ulaşıma kapalı kalacak. Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, sürücülerin, belirtilen saatlerde güzergâh değişikliğine uymalarının, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmelerinin önem arz ettiği kaydedildi. Peki, Bolu Dağı Tüneli ne zamana kadar kapalı olacak?

        BOLU TÜNELİ HANGİ TARİHLERDE KAPALI OLACAK?

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti, kaplama çalışması dolayısıyla 31 Ekim'e kadar hafta içi her gün, saat 10.00 ila 15.00 arasında olmak üzere 5 saat ulaşıma kapalı kalacak.

        ALTERNATİF GÜZERGÂH NERESİ?

        Sürücüler, Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirilerek Kaynaşlı Kavşağı'ndan yeniden otoyola bağlanabilecek.

        BOLU DAĞI TÜNELİNDE ÇALIŞMA NE ZAMAN BİTECEK?

        Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönünde yapılan çalışmalar, 31 Ekim 2025 Cuma günü bitecek.

