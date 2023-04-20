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Analogla dijitali birleştiren sergi

29 Nisan 2023’te açılacak İzmir Kültür Sanat Fabrikası, bünyesindeki kültür sanat mekânları sayesinde Alsancak bölgesine hareketlilik getirecek ve İzmir turizmine büyük katkı sağlayacak yeni bir cazibe merkezi olacak

Analogla dijitali birleştiren sergi
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HABERTURK.COM

İzmir Kültür Sanat Fabrikası, birbirinden önemli sergi ve etkinliklere ev sahipliği yapacak. Bunlardan biri de çağdaş sanatın analogdan gelen hikâyesinin dijital sanat ile birleştiği 'Analoga Dijital Dokunuş' sergisi olacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen sergi, 9 Mayıs 2023’e kadar ziyarete açık olacak.

İzmir Kültür Sanat Fabrikası bünyesinde yer alan İzmir Resim ve Heykel Müzesi Galerisi’nde düzenlenen “Analoga Dijital Dokunuş” sergisinde resim ve heykel gibi analog dünyanın dönüşümüne ve estetik anlayışların yeniden değerlendirilmesine tanıklık edilecek.

DİSAD (Dijital Sanat Derneği) ve Mezo Digital iş birliğiyle düzenlenen sergi, AR, VR, NFT, kinetik gibi farklı perspektifler ile dijital sanatın zamanla oluşan kendine ait diline ışık tutacak. Koordinatörlüğünü Dr. Nabat Garakhanova’nın, küratörlüğünü Esra Özkan’ın yaptığı sergideki eserler, sanatçıların dijital araçları ve teknikleri kullanarak analog dünyayı yeniden yorumlama ve dönüştürme süreçlerini gözler önüne serecek.

Ziyaretçileri dijital ile analog arasında keyifli bir yolculuğa çıkaracak olan sergide Begüm Çelik, NastPlas, Federico Clapis, Uğur Acil, Muse VR, Erhan Özden, Durmuş Bahar, Lorem Ipsum, Ozan Atalan, Ahmet Said Kaplan, Ayça Turan, David Szauder ve Varol Topaç gibi ulusal ve uluslararası 13 sanatçının eserleri yer alacak.

Sanatın ve teknolojinin iç içe geçtiği bir dünya sunarak dijital ve analog arasındaki sınırları sorgulatmayı amaçlayan sergi, 9 Mayıs 2023’e kadar ziyarete açık olacak.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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