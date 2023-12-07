Anayasa Mahkemesi, Can Atalay'ın ikinci başvurusunu inceleyecek Anayasa Mahkemesi, Can Atalay'a ilişkin daha önce verdiği hak ihlali kararının uygulanmaması üzerine yapılan ikinci başvuruyu 13 Aralık'ta ele alacak.

Anayasa Mahkemesi, Can Atalay'a ilişkin daha önce verdiği hak ihlali kararının uygulanmaması üzerine yapılan ikinci başvuruyu 13 Aralık'ta ele alacak.

Başvuru, Anayasa Mahkemesinin ihlal kararının yerine getirilmemesi sonucunda seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiği iddiasını içeriyor.

Ayrıca, mahkûmiyet hükmünün infazına devam edilmesi sebebiyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının da ihlal edildiği belirtiliyor.

NE OLMUŞTU?

14 Mayıs seçimlerinde milletvekili seçilen Can Atalay'ın avukatları, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasıyla yüksek mahkemeye başvurmuş, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, yapılan başvuruda hak ihlali kararı vermişti.