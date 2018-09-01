Anderlecht - Antwerp rakamlar

Belçika 1.Lig A maçında Anderlecht ile Antwerp, 02 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 15:30. Maç öncesi Anderlecht 12 puanla 3. sırada, Antwerp 11 puanla 5. sırada bulunuyor. Anderlecht, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Antwerp, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 613 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Anderlecht kazanırsa 1.55, beraberlik çıkarsa 3.50, Antwerp sahadan galip ayrılırsa 3.75 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Anderlecht son haftadaki Antwerp müsabasında 2-1 kazandı.

Antwerp ise Anderlecht karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Anderlecht, 7 gol attı ve 2 gol yedi.

Antwerp, dış sahada 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Antwerp 2 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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