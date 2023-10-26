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        Haberler Magazin Aras Bulut İynemli'nin ağabeyi Orçun İynemli uyuşturucu ve eşe şiddet iddiaları üzerine özür diledi - Magazin haberleri

        Aras Bulut İynemli'nin ağabeyi Orçun İynemli özür diledi

        Aras Bulut İynemli'nin kendisi gibi oyuncu olan ağabeyi Orçun İynemli, eşi Eda İynemli'nin kendisine şiddet uyguladığı ve uyuşturucu madde yetiştirdiği iddiaları üzerine gözaltına alındı. Uyuşturucu madde yetiştirmediğini kullandığını öne süren Orçun İynemli, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaşananların ardından Orçun İynemli özür diledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 15:35 Güncelleme: 26.10.2023 - 16:03
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        Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin kendisi gibi oyuncu olan ağabeyi Orçun İynemli'nin eşi Eda İynemli, eşi tarafından darp edildiğini belirterek suç duyurusunda bulunmuştu. Genç kadın, Orçun İynemli hakkında evde uyuşturucu madde yetiştirip kullandığını da ihbar edince emniyet harekete geçmişti.

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        Evde uyuşturucu yetiştirdiği iddia edilen Orçun İynemli gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakılmıştı. Olayın detayları ortaya çıktı.

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        İKİ KEZ KARAKOLLUK OLMUŞ

        21 Ekim'de Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi'nde meydana gelen olayda Eda İynemli ile eşi Orçun İynemli, arasında tartışma yaşandığı, tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğü ve sonrasında tarafların birbirinden şiddet gördükleri gerekçesiyle şikayetçi oldukları anlaşıldı.

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        Taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi olurken, Orçun İynemli ve Eda İynemli ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. Olaydan bir gün sonra saat 03.20 sıralarında İynemli çiftinin yeniden tartıştığı belirlendi.

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        Eda İynemli'nin eşinden şiddet gördüğünü belirtmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Eda İynemli eve ulaşan polis ekiplerine, eşinin uyuşturucu madde yetiştirdiğini iddia etti.

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        Orçun İynemli ise iddialar üzerine uyuşturucu yetiştirmediğini ancak evde uyuşturucu madde bulunduğunu, kendisinin içici olduğunu öne sürerek, 109.5 gram ağırlığındaki uyuşturucu maddeyi polise teslim etti.

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        Gözaltına alınan Orçun İynemli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        "ÖZÜR DİLERİM"

        Yaşananların ardından Orçun İynemli sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İynemli, "Yaşadığımız talihsiz olayla ilgili basında çıkan haberler üzerine bu açıklamayı yapmak ihtiyacı hissediyorum. Biliyorum yaşananlar kabul edilebilir değil. Tüm bu olaylar yüzünden herkesin huzurunda başta eşim Eda'dan, üzdüğüm tüm aile bireylerinden ve kamuoyunu böyle tatsız bir meseleyle meşgul ettğimiz için sizlerden içtenlikle özür diliyorum" dedi.

        #Orçun İynemli
        #aras bulut iynemli
        #Eda İynemli
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