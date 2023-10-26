Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki rakiplerimizden Hırvatistan puan bazında en büyük kaybı yaşayan takım olarak dört sıra düşüp sıralamada 10'unculuğa gerilerken, Galler 33'üncülükten 28'inciliğe, Letonya ise 136'ncı sıradan 132'ye yükseldi. Ermenistan ise 95'inci basamağa indi.

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FIFA'nın internet sitesinde yayınlanan sıralamanın ilk beş sırasında yer alan ülkeler bu ay da değişmedi. 2022 Dünya Kupası şampiyonu Arjantin bin 861 puanla birinciliğini korurken, Fransa bin 853 puanla 2'nci, Brezilya ise bin 812 puanla 3'üncü sırada yer aldı. Bu takımları bin 807 puanla 4. sıradaki İngiltere ve bin 793 puanla 5. sıradaki Belçika takip etti.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 30 Kasım'da açıklanacak.