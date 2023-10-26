Okan Buruk'tan Icardi kararı!
Bayern Münih karşısında ortaya koyduğu başarılı performansa rağmen sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrılan Galatasaray'da rota Süper Lig'e döndü. 10. hafta maçında cumartesi günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, kadroda değişikliğe gidecek. Bayern maçına iğneyle çıkan Mauro Icardi'nin de kritik maçta forma giyip giymeyeceği belli oldu.
Bu sezon ilk yenilgisini Bayern Münih'ten alan Galatasaray, rotasını Süper Lig'e çevirdi.
Sarı-kırmızılılar, ligin 10. haftasında 28 Ekim Cumartesi günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Teknik direktör Okan Buruk'un, zorlu maçın 11'ini yoğun fikstürü de göz önünde tutarak oluşturması bekleniyor.
TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray'da kalede yine Fernando Muslera yer alacak.
Savunmanın merkezinde Abdülkerim ve Davinson Sanchez ikilisi görev yapacak.
Buruk, beklerde ise Sacha Boey ile Angelino'ya şans verecek.
Orta sahada Lucas Torreira'nın yanında Kaan Ayhan veya Kerem Demirbay'ın oynaması bekleniyor.
Sağ kanatta Tete'nin kulübeye çekilip, yerine sakatlığını tamamen atlatan Hakim Ziyech'in oynaması bekleniyor.
Buruk sol kanatta ise formayı yine Wilfried Zaha'ya verecek.
Son maçlarda forvet arkası olarak sahaya sürülen Kerem Aktürkoğlu'nun, Rize deplasmanında da aynı mevkide görev yapması bekleniyor.
Sakatlığı bulunmasına rağmen Bayern Münih maçına iğneyle çıkan Mauro Icardi'nin ise Rizespor karşısında dinlendirilmesi bekleniyor.
Icardi'nin yokluğunda ileri uçta Barış Alper Yılmaz'ın oynamasına kesin gözüyle bakılıyor.