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        Haberler Ekonomi Para Kur korumalı mevduatta rekor düşüş - Para Haberleri

        KKM'de rekor düşüş

        Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarının toplamı 20 Ekim haftasında 85 milyar 512 milyon liralık düşüşle 3 trilyon 70 milyar 175 milyon liraya geriledi. Böylece KKM'de bugüne kadarki en yüksek haftalık düşüş yaşanırken, son 9 haftadaki toplam gerileme 337 milyar 774 milyon lirayı buldu

        Selim Karahan
        skarahan@haberturk.com
        Giriş: 26.10.2023 - 14:47 Güncelleme: 26.10.2023 - 14:49
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        KKM'de rekor düşüş
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        Kur korumalı mevduatta (KKM) Merkez Bankası'nın attığı adımlar sonrası düşüş 9. haftasına girdi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        BDDK 20 Ekim haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu hafta itibarıyla kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarının toplamı 3 trilyon 70 milyar 175 milyon lira oldu.

        20 Ekim haftasında KKM hesaplarında 85 milyar 512 milyon liralık düşüş yaşandı. Böylece KKM hesaplarında bugüne kadarki en yüksek haftalık düşüş kaydedilmiş oldu.

        Hafta Toplam (milyon TL) Değişim (milyon TL)
        20.10.2023 3.070.175 -85.512
        13.10.2023 3.155.687 -72.923
        6.10.2023 3.228.609 -74.566
        29.09.2023 3.303.175 -1.254
        22.09.2023 3.304.429 -2.131
        15.09.2023 3.306.560 -26.046
        8.09.2023 3.332.606 -15.719
        1.09.2023 3.348.326 -20.327
        25.08.2023 3.368.653 -39.296
        18.08.2023 3.407.949 50.240
        11.08.2023 3.357.708 75.337
        4.08.2023 3.282.371 149.903
        28.07.2023 3.132.468 58.563
        21.07.2023 3.073.905 111.630
        14.07.2023 2.962.275 115.600
        7.07.2023 2.846.675 107.281
        27.06.2023 2.739.394 19.786
        23.06.2023 2.719.608 91.295
        16.06.2023 2.628.313 52.310
        9.06.2023 2.576.003 42.396
        2.06.2023 2.533.607 34.880
        26.05.2023 2.498.727 100.558
        18.05.2023 2.398.169 51.413
        12.05.2023 2.346.756 143.631
        5.05.2023 2.203.125 85.534
        28.04.2023 2.117.591 137.798
        20.04.2023 1.979.793 89.209
        14.04.2023 1.890.584 113.754
        7.04.2023 1.776.830 75.767
        31.03.2023 1.701.063 28.230
        24.03.2023 1.672.833 33.071
        17.03.2023 1.639.762 36.344
        10.03.2023 1.603.418 26.227
        3.03.2023 1.577.191 25.366
        24.02.2023 1.551.825 51.973
        17.02.2023 1.499.852 16.433
        10.02.2023 1.483.419 27.683
        3.02.2023 1.455.736 48.892
        27.01.2023 1.406.844 21.199
        20.01.2023 1.385.646 12.231
        13.01.2023 1.373.415 3.406
        6.01.2023 1.370.009 -45.293

        Son veriyle beraber son 9 haftada KKM'deki toplam düşüş 337 milyar 774 milyon liraya ulaştı.

        MEHMET ŞİMŞEK: ÇIKMAK İSTİYORUZ

        Ekonomi yönetimi göreve başladığından bu yana KKM'den kademeli olarak çıkmayı planladıklarını belirtti. Son olarak geçen hafta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Dünya Bankası ve IMF'nin yıllık toplantıları için bulunduğu Fas'ın Marakeş kentinde yaptığı açıklamada Kur Korumalı Mevduat'tan çıkmak istediklerini belirtti.

        CEVDET YILMAZ: ÇIKIŞ SÜRECİ DEVAM EDECEK

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı açıklamada, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarından çıkışın devam ettiğini belirterek, "Finans piyasalarımızda istikrarsızlığa yol açmadan, rezerv birikimimizle, finansal piyasalardaki olumlu yönde gelişmelerle birlikte belli bir seyir içinde KKM'den çıkış süreci önümüzdeki dönem de devam edecektir" dedi

        İLK ADIM AĞUSTOS'TA ATILDI

        Merkez Bankası 20 Ağustos tarihinde Türk lirası (TL) mevduatları artıracak, KKM'yi azaltacak düzenlemeye gitti.

        Düzenlemeyle, sadeleşme süreci kapsamında yabancı para mevduattan KKM'ye dönüşüm hedefi uygulamasına ve TL payına göre ilave/indirimli menkul kıymet tesis uygulamasına son verildi. Merkez Bankası'nca kur koruma desteği sağlanan hesaplardan TL hesaplara geçiş ve belli oranda kur korumalı hesapların yenilenmesinin hedeflenmesine, kur koruması bulunmayan TL payı seviyesinde artış hedefine geçildi.

        Bankalara yolladığı talimata göre TCMB, TL mevduata geçiş hedefini vadesi gelen gerçek kişi döviz dönüşüm hesapları için en az yüzde 10, TL kur korumalı mevduatlar için en az yüzde 50 olarak, geçilecek TL mevduatın vadesini ise en az 32 gün olarak belirledi.

        ZORUNLU KARŞILIKLAR ARTIRILDI

        14 Eylül'de ise Resmi Gazete'de yayımlanan kararla KKM'de zorunlu karşılıklar yükseltildi. Buna göre 6 aya kadar vadede zorunlu karşılık oranı yüzde 25, 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadede ise yüzde 5 olarak belirlendi.

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        TL vadeli mevduata geçişi teşvik eden bir adım olarak, 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli Kur Korumalı Mevduatlar için zorunlu karşılık oranı yüzde 25'e çıkarıldı. 1 yıla kadar vadeli ve 1 yıl ve daha uzun vadeli olanlar için zorunlu karşılık oranı ise yüzde 5 olarak belirlendi.

        Daha önce kur korumalı hesaplarda zorunlu karşılık tesis etme yükümlülüğü tüm vadeler için yüzde 15'ti.

        Kararla piyasada oluşan TL likidite fazlası, zorunlu karşılık oran artışıyla sistemden çekilmeye devam edilecek. Aynı zamanda TL vadeli mevduatlar desteklenirken, KKM'de uzun vade öne çıkarılacak.

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