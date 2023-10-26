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        Haberler Gündem Güncel KYK yurdunda asansör düşmesi olayında son dakika gelişmesi: Geçen hafta da... - Güncel haberler

        KYK yurdundaki asansör faciasında çarpıcı detay!

        Aydın'da KYK yurdundaki asansör faciasında hayatını kaybeden 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Zeren Ertaş ile ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Feci olayda genç kızın geçen hafta da yurdun asansöründe kaldığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 15:48 Güncelleme: 26.10.2023 - 15:57
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        KYK yurdundaki asansör faciasında çarpıcı detay!
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        Aydın'da Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda arıza yapan asansörden çıkmaya çalışırken sıkışarak hayatını kaybeden Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Zeren Ertaş'ın, 1 hafta önce de yurtta asansörde kaldığı ortaya çıktı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        DHA'da yer alan habere göre kızı Zeren'in geçen hafta annesine yurtta asansörde kaldığını anlattığını söyleyen baba Akın Ertaş, "Geçen hafta annesine asansörde kaldığını söylemişti. Bizim canımız yandı, başkalarının canı yanmasın" dedi. Ertaş´ın cenazesinin yarın öğlen İstanbul'un Pendik ilçesi Kurtköy Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

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        NE OLMUŞTU?

        Olay, gece yarısı sıralarında KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. Yurttaki 15 kişilik asansör, iddiaya göre 16 kişinin binince arıza yaptı. Asansörün aşırı yük nedeniyle kaymaya başladığı sırada, panik yapan Zeren Ertaş, çıkmak istedi. Bu sırada asansör hareket edince Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi olan Zeren Ertaş, sıkışarak hayatını kaybetti. İhbar üzerine yurda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, mahsur kalan 15 öğrenciyi asansörden çıkardı.

        Zeren Ertaş'ın 9 Temmuz'da sosyal medya hesabından, 'sadece ölüler görür' yazılı asansör fotoğrafı paylaştığı ortaya çıktı.

        YURT MÜDÜRÜ AÇIĞA ALINDI

        Gençlik ve Spor Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aydın Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda gerçekleşen elim hadise ile ilgili incelemeler devam etmektedir. İlk belirlemelere göre zemin katta bulunan asansörün kayması sonucu gerçekleştiği tespit edilen olayda, 15 evladımızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmiştir. Bir öğrencimiz panik halinde asansörden çıkmaya çalışırken maalesef hayatını kaybetmiştir. Öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dileriz. Yaşanan süreçle ilgili adli ve idari soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir. Bakanlığımız tarafından yurt müdürü E.Ç. açığa alınmış olup, olayla ilgili müfettiş görevlendirilerek gerekli incelemeler başlatılmıştır. İncelemeler neticesinde varsa ihmali tespit edilen sorumlular hakkında gereği yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

        YURT ÇEVRESİNDE GÜVENLİK ÖNLEMİ

        Kazanın yaşandığı yurt ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Işıklı Mahallesi girişinde jandarma ekiplerince trafik denetimi yapıldı. TOMA da yurdun kapısında hazır bekletildi.

        ÖĞRENCİLERDEN OTURMA EYLEMİ

        Bugün öğrenciler, Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda olayı protesto etmek için yürüyüş yapmak istedi. Ancak izinleri olmadığı gerekçesiyle yürüyüşe izin verilmeyince öğrenciler, oturma eylemi başlattı. Öğrenciler, 'Kader değil ihmal', 'İhmale karşı omuz omuza', 'ölmeye değil okumaya geldik' ve 'sessiz kalma' yazılı dövizler taşıdı.

        Bu arada, Zeren Ertaş´ın cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Ertaş'ın cenazesinin İstanbul'un Pendik ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

        KYK yurdunda asansör kazası: 1 öğrenci öldü
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        #zeren ertaş
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