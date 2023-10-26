Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Merkez Bankası Para Politikası Kurulu beklentilere paralel bir şekilde 500 baz puanlık faiz artırımına gitti. PPK karar metninde enflasyonun yılın üçüncü çeyreğinde öngörülenin üzerinde gerçekleştiği belirtildi. Jeopolitik gelişmelerin, enflasyon görünümünde petrol fiyatları kaynaklı risk oluşturduğuna dikkat çekildi. Böylece İsrail-Filistin kaynaklı kaygılar karar metnine yansımış oldu. Son kararla beraber Merkez Bankası üst üste 5 toplantıda faiz artırım kararı almış oldu

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıkladı.

Buna göre PPK politika faizi olan olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puanlık artırımla yüzde 35'e çekti.

PPK böylece son 5 toplantıda 2650 baz puanlık artırımına gitmiş oldu.

PPK, haziran toplantısında 650 baz puan, temmuzda 250 baz puan, ağustosta 750 baz, geçen ay ise 500 baz puanlık artırım kararları almıştı.

Bugün yayınlanan PPK karar metninde Kurulun, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar verdiği ifade edildi.

'YURT İÇİ TALEPTE GÜÇLÜ SEYİR'

Enflasyonun yılın üçüncü çeyreğinde öngörülenin üzerinde gerçekleştiği belirtilen karar metninde "Son dönemde etkili olan ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile vergi düzenlemelerinin enflasyona geçişi önemli ölçüde tamamlanmıştır. Yurt içi talepteki güçlü seyir, hizmet fiyatlarındaki katılık ve enflasyon beklentilerindeki bozulma ise enflasyonda yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam etmektedir" denildi. Jeopolitik gelişmelerin, enflasyon görünümünde petrol fiyatları kaynaklı risk oluşturduğuna dikkat çekildi.

'KARARLILIK' VURGUSU

Enflasyonun yıl sonunda Enflasyon Raporu’ndaki (Rapor) tahmin aralığının üst sınırına yakın seyredeceğinin öngörüldüğü belirtilen karar metninde, Kurul'un, parasal sıkılaştırma adımlarının etkisiyle, dezenflasyonu 2024 yılında Rapor’daki patika ile uyumlu şekilde tesis etmekte kararlı olduğu belirtildi.