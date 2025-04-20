Anderson Talisca: Kayserispor beraberlik için gelmişti
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, 3-3 berabere kaldıkları Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Kayserispor beraberlik için gelmişti" dedi.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor'la 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'nin oyuncularından Anderson Talisca, karşılaşmayı değerlendirdi.
"KAYSERİSPOR BERABERLİK İÇİN GELMİŞTİ"
Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Talisca, şu sözleri kullandı;
"Maçla ilgili, aslında kendi oyunumuzu kabul ettirmek istiyorduk. Buraya beraberlik için gelmişlerdi. Üçüncü gole rağmen finalde yemememiz gereken bir gol yedik ve tabii ki bu sonuçtan dolayı çok üzgünüz."