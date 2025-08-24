Anderson Talisca: Rakibi iyi analiz ettik

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kocaelispor'u 3-1 yenen Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, galibiyeti değerlendirdi.

"RAKİBİ İYİ ANALİZ ETTİK"

Anderson Talisca konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Özgüvenli bir şekilde maçın içerisindeydim. Çok çalıştım. Rakibi de iyi analiz ettik. Sadece kendi adıma değil takım adına gösterdiğimiz performanstan dolayı çok mutluyum. Takımdaki herkes çok büyük oynuyor. Milan Skriniar ve Archie Brown da golleri dışında da çok güzel bir oyun ortaya koydu. Herkesi performansından dolayı kutluyorum."