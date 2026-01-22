Andrew Garfield ile Jude Law yeni dizi için tanınmaz halde
Yeni dizilerinde hayvanlarla gösteri yapan sihirbaz ikilisi 'Siegfried ve Roy'u canlandıran Andrew Garfield ile Jude Law, tanınmayacak kadar değişti
Ünlü oyuncular; Andrew Garfield ile Jude Law, yeni biyografik dizi 'Wild Things'te hayvanlarla gösteri yapan sihirbaz ikilisi 'Siegfried' & 'Roy'u canlandırıyor. İki oyuncu, filmde adeta kendi sihir gösterilerini sergiler gibi büyük bir değişim gösterdi.Jude Law
42 yaşındaki Andrew Garfield, 2020'de 75 yaşında hayatını kaybeden Roy Horn'u canlandırırken, 53 yaşındaki Jude Law ise 2021'de 81 yaşında hayatını kaybeden ortağı Siegfried Fischbacher'ı canlandırıyor.Andrew Garfield
'Siegfried' & 'Roy' olarak sahne alan ikili, Las Vegas'ta onlarca yıl boyunca yüz milyonlarca dolar hasılat elde eden en başarılı sahne şovlarından birine imza atmıştı. Ancak gösterileri 2003'te Horn'un birlikte gösteri yaptığı kaplanlardan birinin vahşice saldırısına uğramasıyla korkunç bir şekilde sona erdi.Siegfried & Roy ikilisi
Andrew Garfield ve Jude Law, 'Wild Things: Siegfried & Roy' adlı podcast'ten uyarlanan dizide Las Vegas'ın eğlence sanatçılarını canlandırmak için görünümlerini değiştirdi.Jude Law
Sinema yazarı Jeff Sneider'ın geçen hafta sosyal medyada paylaştığı diziden ilk fotoğrafta, iki ünlü yıldız, kostümleriyle neredeyse tanınmaz haldeydi.Andrew Garfield