Angelholms FF - IK Oddevold maçı öncesi rakamlar

İsveç 1.Lig Güney heyecanı devam ediyor. Angelholms FF, 09 Eylül 2018 Pazar günü IK Oddevold takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. 23 puanlı Angelholms FF 10. sırada bulunuyor, IK Oddevold 26 puana sahip ve 8. sırada. Ev sahibi Angelholms FF, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. IK Oddevold son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 530 kodlu maçı oynayanlar; Angelholms FF galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, IK Oddevold galibiyet oranı 0.00.

Angelholms FF son hafta oynanan Rosengard maçında 1-5 kazandı.

IK Oddevold ise Oskarshamns AIK karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Angelholms FF, 12 gol attı ve 7 gol yedi.

IK Oddevold, dış sahada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda IK Oddevold 9 kez gol sevinci yaşadı, 23 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ