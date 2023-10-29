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        Haberler Dünyadan Angelina Jolie'den İsrail tepkisi - Magazin haberleri

        Angelina Jolie'den İsrail tepkisi

        ABD'li oyuncu Angelina Jolie, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırılarına tepki gösterdi ve yardım çağrısında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2023 - 17:42 Güncelleme: 29.10.2023 - 17:42
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        Oscar ödüllü oyuncu ve film yapımcısı Angelina Jolie, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırılarına kayıtsız kalmadı. Sosyal medya hesabından konuya yönelik bir mesaj yayımlayan Jolie, Gazze için yardım çağrısı yaptı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        Angelina Jolie, 7 Ekim sabahındaki 'Aksa Tufanı' saldırıları nedeniyle dünyadaki herkes gibi çok kırgın ve kızgın olduğunu kaydederek şunları yazdı: İsrail'de yaşananlar bir terör eylemidir. Ancak bu, Gazze’de gidecek hiçbir yeri olmayan, yiyecek ve suya erişimi olmayan, tahliye imkanı olmayan ve hatta sığınmak için sınırı geçme gibi temel bir insan hakkı olmayan sivil halkın bombalanması sırasında kaybedilen masum hayatları haklı gösteremez.

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        "SİVİL KAYIPLARI ÖNLEYECEK HER ŞEY YAPILMALIDIR"

        Angelina Jolie, 20 yıldır mültecilerle ilgili çalışmalar yürüttüğünü ve yerinden edilen insanlarla ilgilendiğini aktardığı yazısında, şunları kaydetti: Gazze’de, onlarca yıldır yerinden edilme ve vatansızlığın yanı sıra 20 yıldır şiddetli bir abluka altında yaşayan 2 milyondan fazla insan (yarısı çocuk) bulunuyor. İçeri giren az sayıdaki yardım kamyonu, ihtiyaç duyulanın bir kısmıdır ve bombalama, her gün umutsuz yeni insani ihtiyaçlara neden olmaktadır. Yakıt ve su yardımının reddedilmesi, toplu olarak bir halkı cezalandırıyor. İnsanlık acil ateşkes talep ediyor. Filistinlilerin ve İsraillilerin hayatları ve dünya çapındaki tüm insanların hayatları eşit derecede önemlidir. Sivil kayıpları önleyecek ve hayat kurtaracak her şey yapılmalıdır. Pek çok kişi gibi ben de tıbbi yardım çalışmalarına bağışta bulundum. Sınır Tanımayan Doktorlar’ın çalışmalarını desteklemeyi seçtim ve onların raporlarını yakından takip ediyorum.

        Fotoğraflar: Avalon, AP

        #Angelina Jolie
        #gazze
        #israil
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