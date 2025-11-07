Angelina Jolie ile Brad Pitt arasında boşanma davası biteli çok olsa da hukuki mücadele sürüyor. 2016'da ayrılan, 2024 sonunda resmen boşanan Hollywood yıldızları arasında, 2022'de başlayan Fransa'daki şarap bağları ve imalathanesini içeren Miraval Şatosu davası, yeni bir boyut kazandı.

İkilinin yasal temsilcileri arasında Kasım 2023'te gerçekleşen e-posta yazışmalarını ayrıntılarıyla anlatan yeni mahkeme belgeleri, son duruşmada ortaya çıktı. Pitt'in, 6 çocuğunun annesi Jolie'ye 2023'te 35 milyon dolarlık tazminat davası açtığı anlaşıldı.

Angelina Jolie, 2021'de Miraval Şatosu'ndaki hisselerini Rus iş adamı Yuri Shefler'e satmıştı. Pitt de bu satışın kendisine sorulmadan yapıldığını ve zarara uğradığını belirterek eski eşine dava açmıştı. Pitt, eski eşini, 2011'de yaklaşık 60 milyon dolara satın aldıkları Miraval'daki hisselerini, kendisinin izni olmadan satamayacağına dair anlaşmayı ihlal etmekle suçluyor.

Brad Pitt, eski eşi Jolie'nin şarap evindeki hisselerini satarak "kötü niyetli" davrandığını iddia ederek dava açmıştı. Angelina Jolie de Brad Pitt'in kendisine "Kin dolu bir savaş açtığını" iddia ederek karşı dava yoluna gitmişti.