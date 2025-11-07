Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Angelina Jolie ve Brad Pitt arasındaki Miraval Şatosu davasında 35 milyon dolarlık tazminat telebi - magazin haberleri

        Brad Pitt, Angelina Jolie'den 35 milyon dolar istiyor

        Angelina Jolie ile Brad Pitt'in boşanması resmen tamamlansa da eski eşler, aralarındaki hukuki hesaplaşmayı bir türlü bitiremedi. Fransa'daki şarap evi davasında 35 milyon dolarlık tazminat talebi, son duruşmaya damga vurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2025 - 12:06 Güncelleme: 07.11.2025 - 12:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Angelina'dan 35 milyon dolar istiyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Angelina Jolie ile Brad Pitt arasında boşanma davası biteli çok olsa da hukuki mücadele sürüyor. 2016'da ayrılan, 2024 sonunda resmen boşanan Hollywood yıldızları arasında, 2022'de başlayan Fransa'daki şarap bağları ve imalathanesini içeren Miraval Şatosu davası, yeni bir boyut kazandı.

        İkilinin yasal temsilcileri arasında Kasım 2023'te gerçekleşen e-posta yazışmalarını ayrıntılarıyla anlatan yeni mahkeme belgeleri, son duruşmada ortaya çıktı. Pitt'in, 6 çocuğunun annesi Jolie'ye 2023'te 35 milyon dolarlık tazminat davası açtığı anlaşıldı.

        Angelina Jolie, 2021'de Miraval Şatosu'ndaki hisselerini Rus iş adamı Yuri Shefler'e satmıştı. Pitt de bu satışın kendisine sorulmadan yapıldığını ve zarara uğradığını belirterek eski eşine dava açmıştı. Pitt, eski eşini, 2011'de yaklaşık 60 milyon dolara satın aldıkları Miraval'daki hisselerini, kendisinin izni olmadan satamayacağına dair anlaşmayı ihlal etmekle suçluyor.

        REKLAM

        Brad Pitt, eski eşi Jolie'nin şarap evindeki hisselerini satarak "kötü niyetli" davrandığını iddia ederek dava açmıştı. Angelina Jolie de Brad Pitt'in kendisine "Kin dolu bir savaş açtığını" iddia ederek karşı dava yoluna gitmişti.

        Agelina Jolie'nin hukuk ekibi, daha önce Brad Pitt'in; "İstismar ve örtbas etme konusunda kendisini sessizliğe zorlamak için tasarlanmış" bir gizlilik anlaşmasını imzalamadığı için Jolie'nin şarap imalathanesindeki hissesini satmasını sorun ettiğini iddia etmişti.

        Bu anlaşma, 2016'da, Brad Pitt'in ailesine sözlü ve fiziksel şiddet uyguladığı iddia edilen özel bir jet uçuşuna atıfta bulunuyordu. Hatta bu uçak kavgasının çiftin boşanmasına yol açtığı iddia edilmişti. O dönemde yetkililer, soruşturmaların ardından Pitt'i suçlamamış ve Angelina Jolie de suç duyurusunda bulunmayı reddetmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Angelina Jolie
        #Brad Pitt
        #şarap evi
        #Miraval Şatosu
        #dava
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        4 aylık takibin ardından... Saçını turuncuya boyadı ama yakalandı!
        4 aylık takibin ardından... Saçını turuncuya boyadı ama yakalandı!
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Kedi satıp tüfek aldı, iki kişiyi öldürdü!
        Kedi satıp tüfek aldı, iki kişiyi öldürdü!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        Ozan Elektronik soruşturmasında yeni operasyon
        Ozan Elektronik soruşturmasında yeni operasyon
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        ABD'de hükümetin kapalı olması uçuşları etkiledi!
        ABD'de hükümetin kapalı olması uçuşları etkiledi!
        "Korkaklık, eyyam, skandal!"
        "Korkaklık, eyyam, skandal!"
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        Başından vurulup öldü! Gözaltılar var... Evde silahlı çatışma!
        Başından vurulup öldü! Gözaltılar var... Evde silahlı çatışma!
        "Yapılandırma vergi uyumunu bozuyor"
        "Yapılandırma vergi uyumunu bozuyor"
        'Jön' tartışması hortladı
        'Jön' tartışması hortladı