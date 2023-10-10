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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Angora Evleri Kooperatif Yönetim Kurulu, Ata'nın huzuruna çıktı - İş-Yaşam Haberleri

        Angora Evleri Kooperatif Yönetim Kurulu, Ata'nın huzuruna çıktı

        Angora Evleri Kooperatif Yönetim Kurulu Cumhuriyet'in 100. yıl kuruluş yıl dönümü çerçevesinde Anıtkabir'i ziyaret etti. 9 Ekim'de gerçekleştirilen ziyarette duygu dolu anlar yaşandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2023 - 15:23 Güncelleme: 10.10.2023 - 15:23
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        Angora Evleri Kooperatif Yönetim Kurulu, Ata'nın huzuruna çıktı
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        Angora Evleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Taşdemir ve beraberindeki heyet, Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı. Saygı duruşu gerçekleştirildi.

        Törenin ardından İbrahim Taşdemir anı defterine duygu ve düşüncelerini yazdı. Günün anlam ve önemini vurguladı.

        Taşdemir konuşmasında "Cumhuriyetin kuruluş felsefesinde vatan sevgisi, insan sevgisi ve kardeşlik duygusu ve toplumcu düşünce anlayışı vardır. Ayrımcılık yok, bütünlük vardır. 100. yıl dönümünü kutlayacağımız bu günlerde; Cumhuriyetimizin temel ilkelerinden uzaklaşıldığını görmek üzücüdür.” İfadelerini kullandı.

        Cumhuriyet değerlerinin önemini vurgulayan Taşdemir “Bugün kurulduğu günden daha fazla bu duygu ve düşüncelere ihtiyacımız vardır. Birlik bütünlüğe, saygıya, sevgiye daha çok ihtiyacımız vardır. İnsanımızın hızla ayrıştırılmaya çalışıldığı bu günlerde Cumhuriyetin kuruluş felsefesini temel yaşam ilkesini haline getirmeliyiz. Nice 100. yıllara…" diyerek konuşmasını tamamladı.

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