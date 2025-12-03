Ani kalp durmalarında "Otomatik Eksternal Defibrilatör" cihazı hayat kurtaracak

Sağlık Bakanlığı ve ASELSAN işbirliğiyle Türk mühendisler tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen OED cihazı, kalbin kan pompalama fonksiyonunu yerine getiremediği ani kalp durması (kardiyopulmoner arrest) vakalarında hastayı tedavi etmek üzere kullanılacak.

İlk yardım bilgisi olan herkesin kolayca kullanabileceği cihaz, ani kalp durması vakalarında acil tıbbi personel vakaya müdahale edinceye kadar geçen ve "altın dakikalar" olarak tanımlanan zaman zarfında vakaya hızlıca müdahale edilmesine imkan sağlayacak.

OED cihazı, kalabalık insan gruplarının toplandığı iş yerleri, kent meydanları, ulaştırma merkezleri, oteller, havalimanları, okullar ve spor salonları gibi kamuya açık alanlarda konumlandırılacak.

Cihaza ait durum ve konum bilgileri takip sistemiyle izlenebilecek. OED cihazlarının anlık konumu, aktiflik durumu, cihazın batarya seviyesi ve vaka kullanımında hastanın anlık EKG bilgileri, 7 gün 24 saat Sağlık Bakanlığının takibi altında olacak.

CİHAZIN KULLANIMI

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü İlk Yardım Birimi'nde eğitmen olarak görev yapan Hatice Biler, OED cihazının kullanımı ve acil bir müdahalenin nasıl olması gerektiği konusunda AA muhabirine bilgi verdi.