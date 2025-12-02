Habertürk
        Bakan Memişoğlu duyurdu! Havaalanları, AVM'lerde bulundurulacak

        Bakan Memişoğlu duyurdu! Havaalanları, AVM'lerde bulundurulacak

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) Yaygınlaştırılması Programı'nda konuştu. Bakan Memişoğlu, "Otomatik şok cihazları havaalanları, AVM'ler, istasyonlar gibi insan yoğunluğunun fazla olduğu alanlarda bu cihazların bulundurulmasını kademeli olarak artıracağız" dedi

        Giriş: 02.12.2025 - 14:59 Güncelleme: 02.12.2025 - 15:18
        Bakan Memişoğlu duyurdu! Havaalanları, AVM'lerde bulundurulacak
        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında Bakanlık'ta düzenlenen "Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) Yaygınlaştırılması Programı"na katıldı.

        Bakan Memişoğlu, yaptığı açıklamada, "Acil durumlarda saniyelerin hayat için önemli olduğu kritik anlar için ASELSAN işbirliği ve yerli mühendisliğimizin gücüyle geliştirilen otomatik şok cihazı OED projesini hayata geçiriyoruz. Bu proje Türkiye'nin sağlık vizyonunda tarihi bir eşiktir. Bugün tanıtımını yaptığımız otomatik şok cihazları kalp durması gibi müdahalenin saniyelerle ölçüldüğü anlarda ambulans ekibi ulaşana kadar vatandaşımızın hayata tutunmasını sağlayacak bir yaşam köprüsüdür. ASELSAN imzalı bu yerli cihazlarımız kullanıcı dostu arayüzü, Türkçe sesli komut sistemi, sizi yönlendiren akıllı teknolojisiyle vatandaşlarımızı o anın kahramanı yapabilecek donanımdadır. Cihaz ritmi analiz eden şok gerekip gerekmediğine karar verir" ifadelerini kullandı.

        Memişoğlu, "Hazırladığımız OED Yönetmeliğiyle 2026-2028 yıllarını kapsayan stratejik planımız çerçevesinde havaalanları, AVM'ler, istasyonlar gibi insan yoğunluğunun fazla olduğu alanlarda bu cihazların bulundurulmasını kademeli olarak artıracağız."

