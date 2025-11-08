Habertürk
        Anıl Demirci: Galibiyeti getirecek fırsatlara rağmen maalesef berabere kaldık

        Gaziantep Futbol Kulübü Yardımcı Antrenörü Anıl Demirci, 2-2 biten Çaykur Rizespor maçının ardından, "Galibiyeti getirecek fırsatlara rağmen maalesef sahadan beraberlikle ayrıldık" dedi.

        Giriş: 08.11.2025 - 17:44 Güncelleme: 08.11.2025 - 17:44
        "Maalesef sahadan beraberlikle ayrıldık"
        Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı.

        Teknik Direktör Burak Yılmaz'ın rahatsızlığı nedeniyle basın toplantısına Yardımcı Antrenör Anıl Demirci katıldı.

        BURAK YILMAZ'A GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

        Burak Yılmaz'a geçmiş olsun dileklerini ileterek sözlerine başlayan Demirci, "Burak hocamız dünden beri biraz rahatsız, o yüzden toplantıya katılamadı. Bugün de iyi değildi. Sabahtan bu yana hastanedeydi. Bugün de maç sonu hemen hastaneye geçti. Geçmiş olsun diyorum tekrardan" dedi.

        "GALİBİYETİ GETİRECEK FIRSATLARA RAĞMEN MAALESEF SAHADAN BERABERLİKLE AYRILDIK"

        Maçla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Demirci, "Maça golle başladık. Bu bizim enerjimizi artırdı. Daha sonrasında ikinci ve üçüncü golleri de bulabilirdik. İlk yarı 3-1 bitebilirdi. Bizi üzen şey ataklarımızdan hemen sonra atak yememiz oldu. Devre arasında gerekli konuşmaları ve uyarıları hocamız yaptı. İkinci yarıda bir kontra atakla geriye düştük. Sonra penaltı kazandık, penaltıyı kaçırdık. Sonra Rodrigues'in mükemmel golüyle beraberliği yakaladık. Daha sonrasında önce geçecek ataklarımız ve fırsatlarımız da oldu ama değerlendiremedik. Bugün çok fazla gol pozisyona girdik. Galibiyeti getirecek yeterli fırsatlar yakalasak da maalesef sahadan beraberlikle ayrıldık. Kaldığımız yerden tekrar galibiyet serisi yakalayacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

