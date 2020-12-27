Bir süredir Kerem Bursin ve Hande Erçel'in başrolünü paylaştığı Sen Çal Kapımı adlı dizide rol alan Anıl İlter, Arda ile Omuz Omuza programına konuk oldu. Peki, Anıl İlter kimdir? Anıl İlter nereli ve kaç yaşında? Anıl İlter İpek İlter boşandı mı?

ANIL İLTER KİMDİR?

Anıl İlter 3 Nisan 1981'de İzmit'te doğdu. Türk oyuncu ve sunucu olan Anıl İlter, Kocaeli Üniversitesi Spor Akademisi mezunudur. Bir dönem profesyonel futbol oynamıştır. İlerleyen yıllarda sunuculuk ve oyunculuğa yönelmiştir.

İlter, önceleri reklam filminde oynamıştır. Kuşdili oyunculuk merkezinden oyunculuk eğitimi almıştır. Ece dizisi için MedYapım tarafından ilk profesyonel oyunculuk teklifi gelmiştir. 2010 yılında Sedat karakteri ile Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisine dahil olmuştur 2012 yılına kadar bu rolü üstlenmiştir. Kahireli Palas, Kavak Yelleri, Gece Gündüz, Ölümsüz Kahramanlar dizilerinde rol almıştır. 2014 yılında Üç Arkadaş dizisinde Mahir Türkmen karakterini canlandırmıştır. 2014 yılında Kızıl Elma dizisinde rol

2010 yılında Bir Avuç Deniz ve 2015 yılında Köstebekgiller: Perili Orman filmlerinde rol almıştır

Alabora, Ekmek Arası, FotoModo, Fazla Mesai, Cevap Sende gibi televizyon programlarının yanında birçok ünlü markanın özel programlarında sunuculuk yapmıştır. Şu sıralar kendi yapım firması olan Absürt Yapım'da yapımcılık yapmaktadır.

ANIL İLTER İPEK İLTER BOŞANDI MI?

2009 yılında İpek İlter ile evlenmiştir ve bu evlilikten Nil adında bir kızı vardır. Anıl İlter ile İpek İlter 2019 yılında evliliklerini noktaladı. İlter, koyu bir Beşiktaş taraftarıdır.

ANIL İLTER DİZİLERİ

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