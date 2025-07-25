Belçikalı bakandan Ata'ya saygı

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Beraberindeki heyetle Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen Francken, buraya çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu.

Daha sonra hatıra fotoğrafı çektiren Francken, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Bakan Francken, deftere şunları yazdı:

"Belçika Krallığı ve silahlı kuvvetleri adına, bu tarihi mekanda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarımı sunmaktan onur duyarım. O, Türk halkına güvenli sınırlar, modern bir laik anayasa ve hukukun üstünlüğünü sağlayan büyük bir devlet adamıydı. Bu büyük başarı sayesinde Türkiye, bölgesel istikrarın temel direği olarak güçlü ve müreffeh bir ülke haline gelmiş ve bu rolünü günümüze kadar sürdürmüştür."

Francken, ayrıca Mustafa Kemal Atatürk'ün "dünya çapında nesillere ilham vermeye devam ettiğini" kaydetti.