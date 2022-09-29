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Ankara 2 No'lu Barosu seçimlerinde geri sayım başladı

Ankara 2 No'lu Barosu'nda seçim yapılacak. 1. Olağan Genel Kurul için avukatlar 1 Ekim Cumartesi günü sandık başına gidecek

Ankara 2 No'lu Barosu seçimlerinde geri sayım başladı
HABERTURK.COM

Habertürk Ankara'nın haberine göre Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Cemil Bilsel Konferans Salonu’nda Cumartesi günü yapılacak Ankara 2 Nolu Barosunun 1. Olağan Genel Kurulu 10.00-17.00 saatleri arası toplanacak. Baro Organları seçimi ise 2 Ekim 2022 Pazar günü 09.00-17.00 saatleri arasında yapılacak. Gerekli çoğunluğun oluşmaması halinde ise aynı yer ve aynı saatlerde; 8 Ekim 2022 günü Genel Kurul toplanacak, Baro Organları seçimi ise 9 Ekim 2022 günü yapılacak.

Önceki seçimde başkanlığı bir oyla kaybeden ancak baro yönetim kurulunun 7’sini, denetim kurulunun tamamını, disiplin kurulunun ise tamamını alan Avukat Mustafa Semiz’in seçim yarışını kazanması bekleniyor.

SEMİZ: "2. BARO DAHA DA GÜÇLENECEK"

Seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Avukat Mustafa Semiz, bir önceki seçimde 1 oyla kaybetmenin Allah’ın takdiri olduğunu, bundan gerekli dersleri çıkardıklarını belirterek yeni seçimlere çok daha güçlü gireceklerini ifade etti.

Semiz, meslektaşlarının kendilerinden büyük beklentilerinin olduğunu, önceki seçimlerde 25 yıllık meslek tecrübeleriyle ortaya koydukları projelerle avukatlık mesleğini hakettiği saygınlığa ulaştıracaklarını söyledi.

"BİRÇOK PROJEMİZ HAZIR"

Meslektaşlarının refah ve kalkınmalarını sağlayacaklarını kaydeden Semiz, “Başkanlığım döneminde hedefim baromuzun üye sayısını ilk etapta 5 bin yapmak. Birçok projemiz uygulanmak üzere hazır" dedi. Semiz, rakiplerine başarılar diledi.

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