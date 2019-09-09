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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı

AA

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi eylül ayı birinci oturumunda, BELMEK ve BELTEK kursiyerlerinden kayıt ücreti alınmaması uygulamasının oy birliği ile devamına karar verildi

Ankara

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantının açılışında, Büyükşehir Belediyesinin 2019-2024 yıllarına ait Stratejik Planı ile EGO Genel Müdürlüğünün 2019-2024 yıllarına ait Stratejik Planına ilişkin Başkanlık yazısının Meclis'in son günü görüşülmek üzere ertelenmesi kararı alındı.

Toplantıda ayrıca, BELMEK ve BELTEK kursiyerlerinden kayıt ücreti alınmaması uygulamasının devamına oy birliği ile karar verildi.

Mansur Yavaş, seçim öncesi vaatleri arasında belediyeden yardım alan ailelerin çocuklarının eğitimiyle ilgili destek konusunda soru önergesinin okunması üzerine, bu konuda çalışmaların devam ettiğini, Altındağ bölgesini pilot bölge seçtiklerini söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin eylül ayı ikinci oturumu yarın yapılacak.

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