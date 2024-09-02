Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara'da 11. kattan asansör boşluğuna düşen kişi öldü | Son dakika haberleri

        Ankara'da 11. kattan asansör boşluğuna düşen kişi öldü

        Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir sitede 11'inci kattan asansör boşluğuna düşen Eren Duran, yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 04:31 Güncelleme: 02.09.2024 - 06:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        11. kattan asansör boşluğuna düşen kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Olay dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Barış Mahallesi 770'inci Sokak'taki Poyraz Sitesi'nde meydana geldi. DHA'nın haberine göre; Eren Duran, 13 katlı apartmanın 11'inci katından asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Eren Duran, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #ankara
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'a kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
        İstanbul'a kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
        Kara Kartal yüksek uçuşta!
        Kara Kartal yüksek uçuşta!
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        Midibüs yoldan çıktı: 14'ü polis memuru 15 yaralı
        Midibüs yoldan çıktı: 14'ü polis memuru 15 yaralı
        Tüfekle oyun can aldı!
        Tüfekle oyun can aldı!
        "Kusursuz periyot"
        "Kusursuz periyot"
        RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: Kişisel yayınlar hariç tüm yayınlar RTÜK denetimindedir
        RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: Kişisel yayınlar hariç tüm yayınlar RTÜK denetimindedir
        Ahu Tuğba hayatını kaybetti
        Ahu Tuğba hayatını kaybetti
        Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk
        Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk
        Trabzonspor'da Şenol Güneş kararı!
        Trabzonspor'da Şenol Güneş kararı!
        Ro-ro gemisi doldu taştı!
        Ro-ro gemisi doldu taştı!
        Galatasaray'dan Icardi açıklaması
        Galatasaray'dan Icardi açıklaması
        "Ölüm var ödün yok" dedi arkadaşını öldürdü
        "Ölüm var ödün yok" dedi arkadaşını öldürdü
        Vergi yüzsüzleri listesi açıklanacak
        Vergi yüzsüzleri listesi açıklanacak
        Yeni tanıştığı kız arkadaşına kabusu yaşattı: Bir anlık dalgınlıkla yakalandı
        Yeni tanıştığı kız arkadaşına kabusu yaşattı: Bir anlık dalgınlıkla yakalandı
        "Sabrımın sonundayım"
        "Sabrımın sonundayım"
        Bu resimde biri saklanıyor!
        Bu resimde biri saklanıyor!
        9 hayalet gezegene ne oldu?
        9 hayalet gezegene ne oldu?
        Bedava bilet işe yaradı
        Bedava bilet işe yaradı
        "10 bölüm zor dayandık"
        "10 bölüm zor dayandık"