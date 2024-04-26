Ankara'da 12,2 ton sahte gıda ele geçirildi: 1 gözaltı

Başkent'te düzenlenen operasyonda 12 bin 230 kilogram sahte gıda ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

AA'nın haberine göre; İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin Mamak'ta sahte gıda üretimi ve satışı yaptığını belirledi.

Şüphelinin iş yerine düzenlenen operasyonda 12 bin 230 kilogram sahte gıda, 10 bin adet çeşitli gıda firmalarına ait etiket ele geçirildi. Zanlı hakkında adli işlem başlatıldı. ​​​​​​​

*Haberde İHA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.