        Ankara'da 120 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu

        Ankara'da 120 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu

        Ankara'nın Sincan ilçesinde 120 işçi, yedikleri yemek sonrası rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 21:29 Güncelleme: 27.11.2025 - 21:29
        
        Ankara'daki olay, Sincan ilçesinde yer alan bir inşaatta meydana geldi. İddialara göre, 120 işçi bir yemek firmasından yedikleri yemek sonrası rahatsızlandı.

        İşçiler karın ve baş ağrısı şikayetleri nedeniyle durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler tarafından ilk müdahaleleri yapılan işçiler, daha sonra çevre hastanelere sevk edildi. Acil servis polikliniğine kaldırılan işçilerin tedavisi devam ederken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

