Düştüğü kuyudan kurtarılan Atlan yaşam mücadelesi veriyor 0:00 / 0:00

Ankara'da Atlan Derbetli (7), arkadaşlarıyla oynadığı sırada, evlerinin bahçesinde bulunan yaklaşık 20 metre derinliğindeki kuyuya düştü. İtfaiye ekipleri tarafından kuyudan çıkartılan Derbetli, kaldırıldığı hastanede yoğum bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veriyor.

Olay, önceki gün Mamak ilçesi Lalahan Mahallesi'nde meydana geldi. Tolga ile Fatma Derbetli çifti, 2 çocukları ve aile yakınlarıyla evlerinin bahçesine indi. Çocuklar, bahçede oynamaya başladı. Atlan Derbetli, bahçelerinin alt tarafında bulunan kapalı kuyunun üzerine çıkarak zıplamaya başladı. Derbetli, kapağın kırılmasıyla yaklaşık 20 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Diğer çocuklar panikle ailelerine haber verdi. Kuyuya gelen anne Fatma Derbetli, itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda Derbetli'yi kuyudan çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derbetli, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ankara Eğitim ve Artaştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Atlan Derbetli'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.





'KUYUDA ANNE, BABA DİYE AĞLIYORDU'

Yaşananlara tanıklık eden Zeki Poyraz kuyudaki Atlan Derbetli'yi sakinleştirmek için kendisiyle sohbet ettiğini belirterek, "Çocuk, komşumuzun çocuğu oluyor. Herhalde akrabaları buradaydı. Bisiklet sürerken aşağı doğru inmişler. Kuyunun üzerinde teller varmış. Burada zıplarken içeri düşmüş. Annesi görünce ilk yardım ekiplerini çağırmış. İtfaiye ekipleri gelip çıkartmışlar. Yaklaşık kuyunun derinliği 20 metre. Kuyudayken Atlan ile konuştum, 'nasılsın Atlan iyi misin' diye sordum. Oda, 'iyiyim' dedi. Ancak ağrısının olduğu belliydi. Kuyudayken 'anne, baba' diye ağlıyordu. Çocuğu çok yormamak için fazla konuşturtmadılar. Şu an hastanede yoğun bakımda. Bu kuyu yaklaşık 25 yıllık bir kuyu." ifadelerini kullandı.