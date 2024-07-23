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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara'da asansör boşluğuna düşen çocuk öldü | Son dakika haberleri

        Ankara'da asansör boşluğuna düşen çocuk öldü

        Ankara'nın Sincan ilçesinde, asansör boşluğuna düşen çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 18:16 Güncelleme: 23.07.2024 - 18:27
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        Asansör boşluğuna düşen çocuktan acı haber!
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        Ankara'da yaşanan acı olayda, Beren Su B. (13), Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir sitenin asansör boşluğuna, henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.

        Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde, çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Ekiplerce, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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