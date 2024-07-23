Ankara'da asansör boşluğuna düşen çocuk öldü

Ankara'da yaşanan acı olayda, Beren Su B. (13), Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir sitenin asansör boşluğuna, henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde, çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ekiplerce, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.