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        Haberler Gündem 3. Sayfa Stajyer öğrenci 6.kattan düştü! - Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Stajyer öğrenci 6.kattan düştü!

        Ankara'da feci bir kaza meydana geldi. Bir inşaatta yaşanan olayda asansör boşluğuna düşen 15 yaşındaki stajyer öğrenci hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 16:13 Güncelleme: 23.07.2024 - 16:32
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        Stajyer öğrenci 6.kattan düştü!
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        Ankara'nın Çubuk ilçesinde, inşaatın 6'ncı katından asansör boşluğuna düşen stajyer öğrenci hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre bir inşaatta stajyer olarak bulunan Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi A.K. (15), 6'ncı kattan asansör boşluğuna düştü.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ambulansa Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldıran A.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

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