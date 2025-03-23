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        Ankara'da bazı duraklar kapatıldı

        EGO Genel Müdürlüğü, bazı metro ve otobüs duraklarının kullanılmayacağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 18:57 Güncelleme: 23.03.2025 - 18:57
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        Ankara'da bazı duraklar kapatıldı
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        EGO Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamaya göre, Ankara Valiliği'nin aldığı karar gereğince saat 19.00'dan itibaren ODTÜ ve Söğütözü metro duraklarında yolcu iniş ve binişleri yapılmayacak.

        ODTÜ önündeki durakları kullanan otobüsler saat 19.00'dan itibaren yolcu indirip bindiremeyecek, ODTÜ kampüsü içerisindeki otobüs ring seferleri ise saat 19.00'dan itibaren hizmet vermeyecek.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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