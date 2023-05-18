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Ankara'da bir kişi tartıştığı komşusunu tüfekle vurarak öldürdü

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir esnaf tartıştığı dükkan komşusunu pompalı tüfekle başından vurdu

Ankara'da bir kişi tartıştığı komşusunu tüfekle vurarak öldürdü
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AA

İncirli Mahallesi Refik Saydam Caddesi'ndeki dükkanında zeytin ve turşu satışı yapan Ertuğrul D. henüz belirlenemeyen bir nedenle komşu dükkanın sahibi Ahmet Arslan ile tartıştı.

İddiaya göre, pompalı tüfekle Arslan'ın başına ateş eden Ertuğrul D. olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Arslan'ın başından aldığı ağır yara nedeniyle hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze Keçiören'deki Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı'na kaldırıldı.

Kaçan zanlının yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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