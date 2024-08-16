Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Ankara'da dağlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Ankara'da dağlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Ankara'nın Mamak ilçesinde Hüseyin Gazi Türbesi yolu yakınlarındaki dağlık alanda havai fişek atılmasından kaynaklandığı belirlenen yangın, 2 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 06:36 Güncelleme: 16.08.2024 - 06:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ankara'da dağlık alanda yangın
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Yangın, dün saat 21.00 sıralarında Mamak ilçesinde bulunan Hüseyin Gazi Türbesi yolu yakınlarındaki dağlık alanda çıktı. Tepeden yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın, rüzgarın da etkisiyle yamacın diğer tarafında bulunan askeri bölgenin içerisine de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Alevlerin söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri yanan alanda ve çevresinde soğutma çalışması başlattı.

        BELEDİYE BAŞKANI ŞAHİN: HAVAİ FİŞEK ATILMASI NEDENİYLE YANGIN BAŞLAMIŞ

        REKLAM

        Olay yerinde incelemelerde bulunan Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, “Aldığımız bilgilere göre havai fişek atmışlar. Güvenlik güçlerimizce eşkalleri belirlenmiş. O havai fişeklerin düşmesiyle mevsim itibarıyla her taraf kuru, bu nedenle yangın başlamış” dedi.

        DHA'nın haberine göre; rüzgarın etkisiyle yangının askeri kışlanın tellerinin içeriye girdiğini de belirten Şahin, “Oraya giriş yapamıyoruz askeri kışta olduğu için. Ama itfaiyeci arkadaşlarımız aldığımız bilgiye göre onlar da herhalde askeri birliklerimizle birlikte müdahale etmişler. Şükür çok bir ileri sıçramadan, ateş büyümeden, yangın büyümeden orada da kontrol altına alındı” diye konuştu.

        "BİRKAÇ YIL ÖNCE AYNI ALANDA BÜYÜK BİR YANGIN OLMUŞTU"

        Şahin, birkaç yıl önce aynı alanda büyük bir yangının meydana geldiğini hatırlatarak, "Geçen ki yangında burası bir hayli telef olmuştu, bundan önceki dönemlerde. Hüseyin Gazi Türbesi'nde bu sık sık oluyor, arkadaşlar. Saat yediden sonra, sekizden sonra yani türbe ziyareti bittikten sonra buraya araç alınmaması lazım. Burada bu şekilde olursa bu yangınlar ileride yine çıkabilir. Ben, Sayın Mansur Başkanımıza ileteceğim. Belli bir saatten sonra kapatılsın" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #ankara
        #mamak
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Emniyet Genel Müdürü ile Jandarma Genel Komutanı değişti
        Emniyet Genel Müdürü ile Jandarma Genel Komutanı değişti
        Köprü ve otoyol ücretlerine zam
        Köprü ve otoyol ücretlerine zam
        Türkiye'yle Irak arasında mutabakat zaptı
        Türkiye'yle Irak arasında mutabakat zaptı
        '40 bin Filistinlinin öldüğü resmen doğrulandı'
        '40 bin Filistinlinin öldüğü resmen doğrulandı'
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Kızının 16 yaşındaki sevgilisini vurdu
        Kızının 16 yaşındaki sevgilisini vurdu
        Manisa, Çanakkale ve Bolu'da orman yangını
        Manisa, Çanakkale ve Bolu'da orman yangını
        Trabzonspor, Viyana'da kaybetti!
        Trabzonspor, Viyana'da kaybetti!
        Filistin lideri Abbas, TBMM'ye hitap etti
        Filistin lideri Abbas, TBMM'ye hitap etti
        Beşiktaş'tan Shaqiri bombası!
        Beşiktaş'tan Shaqiri bombası!
        Matthew Perry'nin bağımlılığından faydalanmışlar
        Matthew Perry'nin bağımlılığından faydalanmışlar
        Ciple kadına çarptı! Yakalandı, serbest
        Ciple kadına çarptı! Yakalandı, serbest
        Beşiktaş'tan 10 milyon Euro'luk teklif
        Beşiktaş'tan 10 milyon Euro'luk teklif
        Sağlık Bakanlığı'ndan M Çiçeği açıklaması!
        Sağlık Bakanlığı'ndan M Çiçeği açıklaması!
        Meriç Nehri 3 gün kapatılacak
        Meriç Nehri 3 gün kapatılacak
        Özel hastaneye silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı: 1'i doktor 11 gözaltı
        Özel hastaneye silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı: 1'i doktor 11 gözaltı
        Transferde son dakika!
        Transferde son dakika!
        6 saatte tamamlandı! 1680 metrekarelik çiçekten halı
        6 saatte tamamlandı! 1680 metrekarelik çiçekten halı
        Aydemir Akbaş yoğun bakımda
        Aydemir Akbaş yoğun bakımda
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi