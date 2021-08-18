Ankara'da dehşet! Baba öldü oğlu yaralı! 0:00 / 0:00

İHA

Ankara’nın Keçiören ilçesi Şehit Mehmet Altanlar Caddesi üzerinde kan donduran bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde V.U ile babası M.U., 3 kişinin silahlı saldırısına uğradı.

SALDIRIYI 3 KİŞİ DÜZENLEDİ

İHA'da yer alan habere göre saldırı sonrası 3 kişi olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından baba ve oğlu Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen başından yaralanan baba hayatını kaybederken, kolundan yaralanan oğlu ise tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin yaptıkları çalışmada kolundan yaralanan V.U., kendilerine ateş eden kişilerin M.Ö.B, A.K ve T.A olduğunu belirtirken, şüpheliler kısa sürede yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen şüphelilerin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.