Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Ankara'da EGO otobüsüne saldıran şüpheli tutuklandı

        Ankara'da EGO otobüsüne saldıran şüpheli tutuklandı

        Ankara'da trafikte şoförüyle tartıştığı EGO otobüsünün önünü keserek, çekiç ve levyeyle aracın camlarını kıran Muhammet P., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 19:39 Güncelleme: 12.12.2024 - 19:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ankara'da otobüse saldırı! Tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ankara'daki olay, dün akşam saatlerinde Pursaklar ilçesindeki Yunus Emre Caddesi’nde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç sürücüsü Muhammet P., henüz belirlenemeyen bir nedenle trafikte EGO otobüsü şoförü Ergün A. ile tartıştı.

        Ardından Muhammet P., içinde yolcuların olduğu EGO otobüsünün önünü keserek, aracın camlarını çekiç ve levyeyle kırdı.

        Olayda yaralanan olmazken saldırı anı yolcular tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Olay sonrası gözaltına alınan Muhammet P., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özgür Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Özgür Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        Fahrettin Altun'dan açıklamalar
        Fahrettin Altun'dan açıklamalar
        Malmö'de ilk 11'ler belli oldu!
        Malmö'de ilk 11'ler belli oldu!
        Pentagon: Oreşnik yeniden kullanılabilir
        Pentagon: Oreşnik yeniden kullanılabilir
        ECB faiz kararını açıkladı
        ECB faiz kararını açıkladı
        Markette "omuz atma" cinayetinde istenen cezalar açıklandı!
        Markette "omuz atma" cinayetinde istenen cezalar açıklandı!
        12 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        12 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Nişanlısı çok ünlü biri çıktı
        Nişanlısı çok ünlü biri çıktı
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu!
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu!
        Galatasaray'dan Pellegrini hamlesi!
        Galatasaray'dan Pellegrini hamlesi!
        Veda günü
        Veda günü
        TIME, yılın kişisini seçti: Donald Trump
        TIME, yılın kişisini seçti: Donald Trump
        Suriye el kitabı: Kim kimdir?
        Suriye el kitabı: Kim kimdir?
        Beşiktaş, Bodo/Glimt'in konuğu olacak
        Beşiktaş, Bodo/Glimt'in konuğu olacak
        Dünyanın en iyi 100 yemeğini seçtiler!
        Dünyanın en iyi 100 yemeğini seçtiler!
        "Hisseden kâr eden 10 milyon yatırımcı var"
        "Hisseden kâr eden 10 milyon yatırımcı var"
        110 yıl önce batırılmıştı: Mürettebatının mektubu ortaya çıktı
        110 yıl önce batırılmıştı: Mürettebatının mektubu ortaya çıktı
        Kuduz ne zaman ölümcül?
        Kuduz ne zaman ölümcül?
        Vitamin kullanmak moda oldu! Sağlıklı mı yoksa riskli mi?
        Vitamin kullanmak moda oldu! Sağlıklı mı yoksa riskli mi?