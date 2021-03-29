Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Ankara'da hafta sonu yasağı var mı? Hafta sonu İzmir'de sokağa çıkma yasağı var mı? Ankara İzmir kısıtlama

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle uygulanmaya devam edilen hafta sonu kısıtlamaları ile ilgili bugün oldukça önemli kararlar alındı. Konuyla ilgili olarak Ankaralı ve İzmirli vatandaşlar, hangi yasakların devam ettiğini ve hafta sonu kısıtlama olup olmadığını merak ediyor. Konuya ilişkin ayrıntıları bir araya getirdik...

Ankara'da hafta sonu yasağı var mı? Hafta sonu İzmir'de sokağa çıkma yasağı var mı? Ankara İzmir kısıtlama

Koronavirüs önlemlerine ilişkin gün itibariyle gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası önemli kararlar açıklandı. İstanbul ile beraber en çok vatandaşımızın yaşadığı Ankara ve İzmir'de de kısıtlamalarla ilgili oldukça araştırma yapılıyor. Peki Ankara ve İzmir'de hafta sonu yasak var mı?

HAFTA SONU ANKARA VE İZMİR'DE YASAK GELDİ!

Hafta içi sokağa çıkma yasağı gelip gelmeyeceği bugünkü Kabine toplantısı sonrası belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası kameralar karşısına geçerek kararları paylaştı.

Çok yüksek grubu teşkil eden kırmızı kategorideki illerimizin sayısı maalesef nüfusumuzun yüzde 80'ini teşkil eden 58 şehre ulaşmıştır. Yaptığımız değerlendirmeler bütün bunlar ışığında şu hususları milletimizle bugün paylaşma kararı aldık.

Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21 ve sabah 5 olarak haftanın her günü devam edecek. Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması artık Cumartesi ve Pazar günü olarak sürecektir.

Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın yüzde 50 kapasite ve belirlenen kurallara uyu şekilde çalışabilecek. Sokağa çıkma günlerindeki paket servis hizmeti mevcut haliyle devam edecek. Ramazan ayında hep birlikte biraz fedakarlık yapacağız.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İstanbul hafta sonu yasak var mı? Cumartesi Pazar İstanbul'da sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi İstanbul k
GÜNDEMİstanbul'da hafta sonu yasak var mı?
Yasaklar ne zaman saat kaçta başlıyor? Kısıtlamalar ne zaman başlıyor, bu hafta geçerli mi?
GÜNDEMYasaklar ne zaman saat kaçta başlıyor?
Yeni yasaklar neler? 2021 Yeni korona tedbirleri açıklandı! Kısıtlamalar neler?
GÜNDEMYeni yasaklar neler?
Kısıtlamalarda son durum
GÜNDEMKısıtlamalarda son durum
Düşük riskli iller hangileri? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Düşük riskli şehirler listesi
GÜNDEMDüşük riskli iller hangileri?
Kabine Toplantısı kararları neler? - Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 29 Mart Bakanlar Kurulu kararları
GÜNDEMKabine Toplantısı kararları neler?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmalarında siyasi partilerden katkı bekliyoruz
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
SON DAKİKA HABERLERİ: 29 Mart Türkiye yeni risk haritası açıklandı! En yüksek riskli iller hangileri?
GÜNDEMYeni risk haritası açıklandı
En Yüksek riskli şehirler hangileri? - İşte En Yüksek Riskli İller listesi... Hangi iller yüksek riskli?
GÜNDEMEn Yüksek riskli şehirler hangileri?
SON DAKİKA YASAKLAR: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Ramazan ayında uygulanacak yasaklar neler?
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan ayı için kısıtlamaları ...