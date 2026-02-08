Habertürk
        Ankara'da istinat duvarı çöktü, 4 apartman tahliye edildi | Son dakika haberleri

        Ankara'da istinat duvarı çöktü, 4 apartman tahliye edildi

        Ankara'da 4 katlı bir binanın istinat duvarı çöktü. Çöken duvarın parçaları bitişikteki binanın bahçesine düşerken, ekiplerin incelemesi sonrası hasar oluşan bina ile birlikte toplam 4 apartman tedbir amacıyla tahliye edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 14:52 Güncelleme: 08.02.2026 - 14:52
        İstinat duvarı çöktü, 4 bina boşaltıldı
        Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 4 katlı binanın istinat duvarı çöktü; bölgedeki 4 apartman tahliye edildi.

        4 KATLI BİNADA YAŞANDI

        DHA'nın haberine göre olay, gece saatlerinde Gölbaşı'na bağlı Şafak Mahallesi'nde meydana geldi. 886'ncı Sokak üzerindeki 4 katlı binanın istinat duvarı çöktü.

        BİR GÜRÜLTÜ KOPTU

        Yıkılan duvarın parçaları, bitişiğindeki 4 katlı binanın bahçesine düştü. Gürültüyle dışarıya çıkan bina sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

        TOPLAM 4 APARTMAN BOŞALTILDI

        Ekiplerin incelemesinin ardından hasar oluşan bina ile diğer 3 apartman tedbir amacıyla boşaltıldı. Bina sakinleri ise yakınlarının yanına yerleşti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

