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        Ankara'da kaçak makaron operasyonu gerçekleştirildi

        Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Ankara'da bir depoya düzenlenen operasyonda, 3 milyon 244 bin lira değerinde makaron ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 21:57 Güncelleme: 01.02.2024 - 21:57
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        Ankara'da kaçak makaron operasyonu
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        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ALO 136 ihbar hattına gelen arama, değerlendirilmeye alındı. Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından, kaçakçılıkla mücadele kapsamında bir depoya operasyon düzenlendi.

        Operasyon sonucunda, depo içerisinde çeşitli markalara ait kutularda bulunan 2 milyon 760 bin boş makaron, 620 bin dolu makaron ve 7 bin 100 bandrol cinsi eşya tespit edildi. Yapılan incelemelerde piyasa değeri 3 milyon 244 bin lira olduğu belirlenen eşyaya el konuldu.

        Olayla ilgili soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ederken, 1 kişi tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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