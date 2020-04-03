İHA

Edinilen bilgilere göre Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Şehit Mehmet Kolcu Caddesinde koronavirüs önlemleri kapsamında kapalı olması gereken açık bir kahvehane de kumar oynatıldığı ihbarı geldi.

İhbar üzerine harekete geçen Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerini yaptığı baskında, yasağa uymayarak kahvehaneyi açan iş yeri sahibine 3 bin 150 lira ve kumar oynayan 3 kişiye toplamda bin 176 lira para cezası kesildi. İHA'nın haberine göre; yapılan incelemede ruhsatı olmadığı ortaya çıkan kahvehane mühürlendi.

Diğer yandan işyeri sahibi S.N'nin kumar oynanması için yer ve imkan sağlama başta olmak üzere birçok suçtan kaydının olduğu anlaşıldı.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!