        Ankara'da otomobil önce bariyere ardından da minibüse çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

        Ankara'da otomobil önce bariyere ardından da minibüse çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

        Ankara'nın Etimesgut ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce beton bariyere ardından da minibüse çarptı. Kazada otomobilde bulunan Y.S. hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2026 - 05:31 Güncelleme: 04.01.2026 - 05:31
        Önce bariyere ardından minibüse çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
        Kaza, saat 01.00 sıralarında Ayaş Bulvarı'nda meydana geldi.

        S.Ç idaresindeki seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol ayrımındaki beton bariyere ardından da savrularak H.S kontrolündeki minibüse çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde otomobilde bulunan Y.S. isimli kadın hayatını kaybederken, sürücü S.Ç ile yanında bulunan S.K. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazadan yara almadan kurtulan minibüs sürücüsü H.S. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Kazaya karışan araçlar, Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından çekici ile yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf: DHA

