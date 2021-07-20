Sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, kafeteryaya girdi 0:00 / 0:00

DHA

Ankara Yenimahalle'de, sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, vatandaşları kilometrelerce peşinden koşturdu. Zaman zaman cadde ortasına çıkarak araç trafiğini tehlikeye düşüren boğa, bu sırada yakalamak isteyen bazı kişileri de boynuz ve çifte darbeleriyle yaraladı.

Çevresinde toplanan vatandaşlardan ürken boğa, bu sırada kafeteryaya girdi. İçeride bulunan müşteriler panik ve korku içerisinde kaçışmaya başladı. Boğa kafeteryanın arka kapısında çıktı. Bu sırada olay yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, uyuşturucu iğne ile boğayı sakinleştirdi. Ardından sahipleri tarafından bağlanarak götürüldü.

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Ankara'nın diğer ilçelerinde de kaçan kurbanlıklar, sahiplerine zor anlar yaşattı. Hayvan sahipleri, elinden kaçırdıkları kurbanlıkları yakalamak için kilometrelerce takip etmek zorunda kaldı. Bir vatandaş kurbanlık hayvanın altında kaldı. Sokakları birbirine katan hayvanlardan bazıları sahiplerinin marifetiyle yakalanırken, bazıları da Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerin çalışmasıyla yakalandı.