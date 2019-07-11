Ankara’da denetimli serbestlikten faydalanan çok sayıda yükümlü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitliklerin temizlik ve bakımını yaptı.

Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce gerçekleştirilen etkinlikte, kamu yararına ücretsiz çalışma tedbiri uygulanan yükümlüler mezarlıkları yıkadı, çevresel bakım ve temizlik faaliyeti gerçekleştirdi.

Uygulamanın kalıcı hale getirileceği ve Başkent’te bulunan tüm şehitliklerin bakımın ayda bir yükümlülerce gerçekleştirileceği kaydedildi.