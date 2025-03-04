Ankara'da TIR'a çarpan kamyonun şoförü öldü
Ankara'da yol kenarındaki TIR'a çarpan kamyonun şoförü yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı
Kaza, gece saatlerinde Cankurtaran mevkisinde meydana geldi. C.M. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kamyon, yol kenarında duran TIR'a çarptı.
DHA'nın haberine göre; çarpmanın şiddetiyle kamyonda sıkışan şoför C.M, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
C.M'nin cansız bedeni, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılıp, morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.