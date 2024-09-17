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        Haberler Gündem Ankara Ankara'da TIR’ın çarptığı motosikletli kurye hayatını kaybetti - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Ankara'da TIR’ın çarptığı motosikletli kurye öldü

        Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir dönercide motosikletli kurye olarak çalışan Baran Çevik, ışıklardan karşıya geçerken TIR'ın çarpması sonucu yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 00:16 Güncelleme: 17.09.2024 - 00:16
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        TIR'ın çarptığı motosikletli kurye öldü
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        Kaza, saat 20.00 sıralarında Polatlı Nasrettin Hoca Bulvarı üzerinde yer alan sanayi ışıklarında meydana geldi.

        Döner restoranında motosikletli kurye olarak çalışan Baran Çevik, yönetimindeki motosikletle ışıklardan karşıya geçmeye çalışırken, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen TIR’ın çarpmasıyla ağır yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Çevik, olay yerinde hayatını kaybetti.

        Çevik'in cansız bedeni olay yeri ekipleri ve savcının incelemelerinin ardından Polatlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kimliği henüz bilinmeyen TIR sürücüsünün aşırı süratli olduğu ve kaza yerinden yaklaşık 30 metre sonra durabildiği iddia edildi.

        Bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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