Kaza, saat 20.00 sıralarında Polatlı Nasrettin Hoca Bulvarı üzerinde yer alan sanayi ışıklarında meydana geldi.

Döner restoranında motosikletli kurye olarak çalışan Baran Çevik, yönetimindeki motosikletle ışıklardan karşıya geçmeye çalışırken, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen TIR’ın çarpmasıyla ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Çevik, olay yerinde hayatını kaybetti.

Çevik'in cansız bedeni olay yeri ekipleri ve savcının incelemelerinin ardından Polatlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kimliği henüz bilinmeyen TIR sürücüsünün aşırı süratli olduğu ve kaza yerinden yaklaşık 30 metre sonra durabildiği iddia edildi.