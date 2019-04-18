Ankara'da boş bir arazide 4 köpek ölüsü ve çevrede üzerinde kimyasal madde bulunan çok sayıda sosis bulundu.



Çankaya ilçesi İncek Mahallesi 1730'uncu Cadde'ndeki boş bir arazide köpek ölüleri gören vatandaşlar, durumu belediye ve polis ekiplerine bildirdi. Köpeklerin zehirlendiği ihtimali üzerinde duran ekipler, çevrede önlem aldı.

Köpek ölüleri ve üzerinde kimyasal madde bulunan sosisler, ekiplerce toplanarak incelenmek üzere Ankara Büyükşehir Belediyesi Veteriner Şube Müdürlüğüne götürüldü. Polis ekipleri, sosisleri bırakan kişilerin kimliğini tespit etmek için çevredeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖLBAŞI'NDA 5 KÖPEK, 6 KEDİ: Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, site bahçesinde beslenen 6 kedi ve 5 köpek, geçen yıl 21 Aralık'ta zehirlenerek öldürüldü. Sitede oturanların şikayeti üzerine, incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde elinde bidonla köpeklerin peşinden giderken görülen site sakini Doktor Zeynel A.Y. (38) hakkında, 'mala zarar verme' suçundan 4 Nisan'da 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.KEÇİÖREN'DE 19 KÖPEK: Ankara Keçiören ilçesi Bağlum Mahallesinde 16 Şubat'ta 19 köpek zehirlenerek öldürüldü. Avukat Tuğba Gülsoy, yaklaşık 50 köpeğin kayıp olduğunu belirtti.YENİMAHALLE'DE 16 KÖPEK: Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 9 Nisan'da, 13 köpek zehirlenerek öldürüldü. 9 köpek ise klinikte tedavi altına alındı. Köpeklerden 3'ü kurtarılamazken, 7 köpeğinde kayıp ileri sürüldü.ÇUBUK'TA 30 KÖPEK, 2 KEDİ: Ankara'nın Çubuk ilçesinde 13 Nisan'da, boş arazide bir kısmı çöp torbalarına konulmuş 30 köpek, 2 kedi ölüsü bulundu. Hayvanların ölüm nedeniyle ilgili başlatılan inceleme sürüyor.