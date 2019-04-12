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Üç aylık ağır bilanço! 18 ilde 122 katliam

Sokak hayvanlarına yönelik vahşete her geçen bir yenisi ekleniyor. Son yıllarda sokak hayvanlarının gördüğü işkence ve ölümler yürekleri sızlatıyor. Kan donduran görüntüler kamuoyunda büyük tepki çekerken, sessiz can dostların çektiği eziyetin ardı arkası kesilmiyor. Öyle ki geçen salı günü Ankara'daki katliamın ardından iki gün içinde 3 ayrı şehirde daha sokak hayvanları katledildi. Aslında bilanço bu iki günle sınırlı değil, durum daha da ağır. Sadece 3 ayda 17 ilde 117 cinayet işlendi. Son olarak akla ziyan katliam haberi İzmir Menemen'den geldi. Caniler, 5 gün önce doğan 5 kedi yavrusunun başları ve patilerini kesti. Artık sözün bittiği yerdeyiz...

Giriş: 12.04.2019 - 16:49 | Güncelleme:

Son yıllarda sokak hayvanlarının gördüğü işkence ve ölümler yürekleri sızlatıyor. Kan donduran görüntüler kamuoyunda büyük tepki çekerken, sessiz can dostların çektiği eziyetin ardı arkası kesilmiyor. Öyle ki geçen salı günü Ankara'daki katliamın ardından iki gün içinde 3 ayrı şehirde daha vahşet vardı. Son olarak akla ziyan katliam haberi bugün İzmir Menemen'den geldi. Caniler, 5 gün önce doğan 5 kedi yavrusunun başları ve patilerini kesti. Sözün bittiği yerdeyiz ancak bilanço bu iki günle sınırlı değil, durum daha da ağır. Sadece 3 ayda 17 ilde 117 cinayet işlendi. İşte bugün ortaya çıkan katliam ve üç aylık cinayetler...

KEDİ YAVRULARINI VAHŞİCE KATLETTİLER

İzmir'in Menemen ilçesi Ulukent'te site sakinlerinin besleyip, 'Prenses' adını verdiği kedi, 5 gün önce 5 yavru doğurdu. Bazı site sakinlerinin, beslenmelerine karşı çıkması üzerine hayvanseverler de yavru kedilere kapalı bisiklet garajında bakmaya başladı. Yavruları beslemek için dün akşam bisiklet garajına giren site sakinleri, başları ile patileri kesilmiş kedilerin ölüsüyle karşılaştı. Öldürülen kedilerin garajın önündeki bahçeye atıldığı görüldü. Büyük üzüntü ve şok yaşayan hayvansever site sakinleri, 5 günlük kedileri toprağa gömdü. Hayvanseverler, belediye ve polise gidip, şikayetçi oldu. Bazı site sakinleri de savcılığa suç duyurusunda bulundu.



'BU MASUM YAVRULAR ONLARA NE YAPTI?'

Bakımını yaptığı kedileri besleyen Müge Kübra Adıbeş (26),"Anne kedinin bakımını yapıyorduk. Geçen hafta sonu da sitemizin kedisi, 5 yavru doğurdu. Kimi site sakinleri buna karşı çıksa da biz gizli gizli onların bakımını yapmayı sürdürdük. En azından dışarıda yaşamayı öğrenecek kadar büyümelerini bekleyecektik. Ancak bir sabah annem kedileri beslemek için yanlarına gittiğinde parçalanmış ölülerini buldu. Öldürmekle kalmamışlar resmen işkence yapmışlar. Kafalarını ve patilerini kesecek kadar ne yaptı bu masum yavrular onlara? Biz olayın sorumlularının bulunmamasını ve cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

VAHŞETİN 3 AYLIK AĞIR BİLANÇOSU

KÜTAHYA: 10 KÖPEK
11 NİSAN-Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Akçaşehir köyünde kepçe operatörü Hüsnü Çetin'in yaklaşık 5 yıldır baktığı 10 köpek, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından zehirlenerek öldürüldü.

BURDUR: 15 KÖPEK, 1 KEDİ
11 NİSAN-Burdur Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ne yakınındaki bir çukurda 15 köpek ve 1 kedi ölüsü bulundu.

BURSA: 3 KÖPEK
10 NİSAN-Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki Orman Piknik Alanı'nda 3 sokak köpeği, zehirlenerek öldürüldü.

ANKARA: 16 KÖPEK
9 NİSAN-Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde park alanında, 16 köpek zehirlenerek öldürüldü. Türkiye Hayvan Hakları Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, "7 köpeğimizde kayıp bulamıyoruz" dedi.

ANKARA: SİTEDE KÖPEK VE KEDİLER ZEHİRLENDİ
4 NİSAN-Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, site bahçesinde beslenen kedi ve köpekler, zehirlenerek öldürüldü. Sitede oturanların şikayeti üzerine, incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde elinde bidonla köpeklerin peşinden giderken görülen site sakini Doktor Zeynel A.Y. (38) hakkında, 'mala zarar verme' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

KONYA:13 KÖPEK
19 MART-Konya'nın merkez Karatay ilçesinde, yol kenarında 13 köpek ölüsü bulundu.

İZMİR - 1 KEDİ
15 MART-İzmir'in Urla ilçesinde bir kedi okla vurularak öldürüldü

KIRKLARELİ: 7 KÖPEK, 1 KEDİ
27 ŞUBAT-Kırklareli'nin İnece beldesi çöplüğünde işkence edilip boğazı kesilerek yakılmış 1 kedi ve yine yakılmış 5'i yavru, 7 köpek cesedi bulundu.

SİVAS: 8 YAVRUSU OLAN KÖPEK
22 ŞUBAT-Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yaşayan Kaan Demirci'nin 8 yavrusu olan köpek, silahla vurularak öldürüldü.

BODRUM: 1 KÖPEK
20 ŞUBAT-Muğla Bodrum'da geçen yaz, Leman Sam'ın konseri sırasında sahneye fırlayan ve sanatçının mikrofon uzattığı 'Mobilya' isimli köpek, tarım ilacı katılan tavuk eti verilerek öldürüldü. 'Mobilya' ile konserdeki görüntülerini paylaşan Leman Sam, "Yıkılsın Bodrum, bu güzel çocuğu zehirleyip öldürmüşler" diyerek tepkisini dile getirdi.

ANKARA:12 KÖPEK
18 ŞUBAT-Ankara'nın Keçiören ilçesindeki piknik alanlarının bulunduğu bölgede, 12 köpeğin zehir verilerek öldürülürken, 50 köpek de kayboldu.

ADANA: YAVRU KÖPEK
15 ŞUBAT-Adana'nın Kozan ilçesi Tavşantepe Mahallesi TOKİ konutları mevkiinde, köpek yavrusu yakılarak öldürüldü.

EDİRNE: 4 KÖPEK
26 OCAK-Edirne'nin Keşan ilçesi Alaattin Önen Caddesi'ndeki boş arazide 4 köpek, ayakları bağlı şekilde ölü bulundu.

ISPARTA-12 KÖPEK
25 OCAK-Isparta'nın Yenişarbademli ilçesindeki çöp depolama alanında, 12 köpek ölüsü bulundu.

AYDIN: 3 KÖPEK
25 OCAK-Aydın’ın Sultanhisar ilçesine bağlı Atça Mahallesi'nde geçen yıl 32 kazı ve 7 ördeği zehirlenen Gazi Kırdar isimli vatandaşın bu sefer de 3 köpeği zehirlenerek öldürüldü.

DENİZLİ: 6 KÖPEK
22 OCAK-Denizli'nin Acıpayam ilçesi Sırçalık Mahallesi'ndeki dağlık alanda, iğneyle uyutulduğu iddia edilen 11 köpekten 6'sı öldü.

BURSA-1 KÖPEK
22 OCAK-Bursa'nın İznik ilçesi göl sahilinde ölü bulunan küpeli köpeğin zehirli iğneyle vurulduğu öne sürüldü.

SAMSUN: 1 KÖPEK
22 OCAK-Samsun’un Havza ilçesinde yaşayan Şermin Ceylan isimli vatandaşın, Zeytin isimli köpeği zehirlenerek öldürüldü

İSTANBUL: 1 KÖPEK
16 OCAK-İstanbul Avcılar’da kazlarından birini öldürdüğünü iddia ettiği köpeğini, av tüfeği ile vurarak öldürmekten gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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