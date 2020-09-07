DHA

Ankara'da, 30 Ağustos gecesi Çubuk İlçesi'nde, insanın kanını donduran bir olay meydana geldi. Otomobillerinin plakaları öğrenilemeyen Eren Gümüşboğa ile B.K. arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönen olayda Gümüşboğa bıçaklandı.

ARACIN ÖNÜNÜ KESİP KAVGA ETMEYE BAŞLADI

DHA'da yer alan habere göre ağır yaralanan Gümüşboğa, çağrılan ambulansla Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gümüşboğa, ilk tedavisinin ardından Ankara'ya sevk edilirken yolda hayatını kaybetti.

Gümüşboğa'nın hayatını kaybettiği kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde Eren Gümüşboğa, otomobiliyle diğer aracın önünü kesip sürücü B.K. ile kavga etmeye başladı.

1.5 DAKİKA DÖVÜLÜP, BIÇAKLANDI

Kavgaya, B.K.'nın otomobilinden inen 2 kişi ile çevrede bulunanlar da karıştı. Gümüşboğa'nın yanında bulunan arkadaşı ise kavgayı ayırmaya çalıştı; ancak engel olamadı. Bir anda 7 kişinin arasında kalan Gümüşboğa, 1.5 dakika boyunca tekme tokat dövülerek bıçaklandı. Gümüşboğa'nın, en son bir kişinin yumruk darbesiyle yere düştüğü ve bir daha kalkamadığı görüldü.