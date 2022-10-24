Yol verme kavgası kanlı bitti: 2 kardeş öldürüldü 0:00 / 0:00

DHA

Ankara Mamak'ta trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada silahla vurulan iki kardeş hayatını kaybetti. Şüpheli dede ve torunu gözaltına alındı.

Mamak Bayındır Mahallesi Hamurcuk mevkisinde Süleyman K. ve torunu Tevfik K. ile Hacı S. ve ağabeyi Ahmet S. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Süleyman K, tabancayla iki kardeşi ağır yaraladı, kurşunlardan biri de torunu Tevfik K'nın bacağına isabet etti.

2 KARDEŞ YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, iki kardeşin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

DHA'nın haberine göre; şüpheliler, olaydan kısa bir süre sonra suç aleti tabancayla Mamak İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim oldu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

*Haberde DHA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.